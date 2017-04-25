В Тольятти пройдет Княжеский турнир

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29-30 апреля Школа фехтования «Canto spadа» предоставит уникальную возможность побывать в Средневековье без машины времени. Для гостей- поединки мастеров исторического фехтования, ярмарка изделий ремесленников: керамика, кузнечные изделия, реплики средневекового оружия и доспехов, поделки и сувениры.В этом году впервые на турнире представлены направления исторического «гражданского» фехтования на длинных и двуручных мечах, а также полексах. Большое количество мастер-классов для гостей турнира по владению различным оружием эпохи Ренессанса.Специальный гость Андрей Яковлев (8-кратный чемпион Мира по метанию ножей) выступит с программой мастер-классов.Для гостей турнира действует площадка настольных игр «В КУБЕ Тольятти». Также для самых активных – отдельное ристалище – специальная номинация на протектном оружии для всех желающих.На сцене выступят фолк-группы Тольятти:"Птицы Тёрна" и "Оля Волобоева и Ко"Организаторы проекта:Школа исторических европейских боевых искусств «Canto spadа» (на базе ИРК «Княжичи»)Место - парковый комплекс истории техники им. Сахарова.Мероприятие пройдет с 11:00.