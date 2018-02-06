В Тольятти привезли уникальную выставку «Христианские реликвии: Путь с Запада на Восток»

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На выставке представлены уникальные экспонаты из личного собрания московского искусствоведа, директора ООО «Научно-исследовательская независимая экспертиза им П. М. Третьякова» Александра Леонидовича Чвала. Среди священных реликвий: «ВласыБогородицы», панагия святой великомученицы Веры; крест святого апостола Иакова; медальоны с частичками мощей святых, в т.ч. - медальон святого апостола Фомы, медальон «Четыре Евангелиста». Всего на выставке представлено 64 экспоната. Для Тольятти это первый столь значительный опыт соприкосновения с богатейшим собранием христианских реликвий.Цель выставки—познакомить посетителей с традиционными формами почитания христианских святынь в странах католического мира (Франция, Италия), которые заметно отличаются от принятых в православии. Но несмотря на конфессиональные отличия важно увидеть общее в нашей духовной истории, ведь до разделения церквей в 1145 году христиане жили одной общиной более 1000 лет, те десять веков, когда закладывались фундаментальные основы христианского мировоззрения и образа жизни. По словам владельца коллекции А.Л.Чвала: «Мне удалось собрать достаточно большое количество святынь... Если раньше они перетекали с Востока на Запад, то теперь мы трудимся, чтобы они перемещались с Запада на Восток”.Визуальный ряд выставки позволяет не только рассмотреть различные группы экспонатов (медальоны, кресты, реликварии в форме храмов, колб и других форм), но и вникнуть в вопросы взаимовлияния Восточной и Западной Церквей, их различия в ритуалах и формах хранения святынь и поклонения им. Кроме подлинников, на выставке представлен видео- материал о христианских святых, чьи мощи хранятся в реликвариях.Выставка в полном объеме была представлена в Храме Христа Спасителя в Москве, после чего по инициативе и благословению митрополита Сергия значительная часть коллекции экспонировалась в Епархиальном церковно-историческом музее Самары, затем вСызранском краеведческом музее. Теперь возможность познакомиться с этой уникальной коллекцией предоставляется жителям Тольятти.Выставка представляет интерес не только для христианской аудитории, но и для всех, кто интересуется историей культуры и искусства.Вход свободный, сообщает пресс-служба Поволжского православного института.