В Тольятти полицейские проводят антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

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Стражи порядка рассказали юношам и девушкам, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, предупредили об опасностях, подстерегающих их в Интернете и социальных сетях. Полицейские вместе с участниками мероприятия подробно разобрали различные методы, которыми они могут быть втянуты в употребление наркотиков, а также последствия, вызывающие стойкую зависимость и разрушающие здоровье и жизнь человека.В ходе беседы инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 21 России по городу Тольятти капитан полиции Анна Васильевна рассказала учащимся, как себя вести при встрече и общении с лицами, употребляющими наркотические вещества, и предупредила, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотиков.Сотрудница полиции обратила внимание, что в настоящее время в Самарской области продолжается Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках нее каждый неравнодушный гражданин сможет позвонить и сообщить круглосуточно и анонимно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудница полиции довела до учащихся контактные телефоны, по которым они могут передать имеющуюся информацию.Организаторы мероприятия продемонстрировали видеофильм о том, к каким последствиям может привести употребление наркотических веществ, после просмотра которого молодые люди высказывали свое мнение и обсуждали различные ситуации.В Главное управление МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22 и в дежурные части территориальных органов внутренних дел - 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);На «Прямую телефонную линию» с руководством Управления по контролю за оборотом наркотиков: (846) 278-08-03 (каждый понедельник с 15:00 до 18:00);На официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений»;На телефон регионального соцпсихологического центра Министерства образования и науки Самарской области– 8(846) 931-55-08 (будни с 09:00 до 18:00);На Общероссийский «детский телефон доверия» 8-800-2000-12 (со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители анонимно и бесплатно могут получить экстренную психологическую помощь);На «Горячую линию» Прокуратуры Самарской области 8 (846) 333-54-28, 332-29-44 (круглосуточно).ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области