В Тольятти почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей

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В церемонии возложения цветов приняли участие начальник УМВД России по г. Тольятти Хейрулла Ахмедханов, председатель Общественного совета генерал-майор милиции в отставке Александр Шахов и члены Совета ветеранов МВД, иерей архиерейского подворья отец Александр, настоятель соборной мечети Ислам Хазрат Гумеров, представители местных органов власти, родственники погибших сотрудников и жители города.Начальник Управления полковник полиции Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов отметил, что тольяттинские полицейские будут всегда помнить о коллегах, которые отдали свою жизнь, выполняя долг. Самоотверженность этих сотрудников будет служить красноречивым примером для сегодняшних и будущих полицейских.- Наш долг вечно хранить память о наших погибших коллегах и всегда помогать их родным и близким. Это знак нашей благодарности погибшим за все, что они сделали для торжества мира и закона, - отметил Хейрулла Мирзоевич.Председатель совета ветеранов, Анатолий Яшин поблагодарил руководство полиции за поддержку семей погибших сотрудников и выразил уверенность, что память о подвиге сотрудников органов внутренних будет жить в сердцах тольяттинцев.Поблагодарили полицейских и родственники погибших сотрудников.Отец Александр освятил памятник и отслужил по погибшим сотрудникам молебен. Ислам Хазрат Гумеров прочел суры из Корана.В завершении церемонии собравшиеся возложили цветы к Памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области