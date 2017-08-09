В Тольятти почтили память погибшего бойца ОМОНа

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По инициативе Совета ветеранов пограничных войск городского округа Тольятти «Боевое братство» рядом с могилой сотрудника ОМОН прапорщика полиции Юрия Лабутина установлен памятный пограничный столб.Пограничники Тольятти решили почтить память сотрудника ОМОН Юрия Лабутина, погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона. Юрий Лабутин проходил срочную службу в пограничных войсках Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации прапорщика полиции наградили Орденом Мужества(посмертно).У могилы погибшего собрались сослуживцы во главе с председателем Совета ветеранов ОМОН г. Тольятти Управления Росгвардии по Самарской области подполковником милиции Сергеем Яписовым, ветераны пограничных войск и близкие – мать, вдова и дочь Юрия Лабутина.В торжественной обстановке у могилы бойца ОМОНа был установленпограничный столб, как символ верности воинскому долгу, а матери героя – Любови Лабутиной от руководства ветеранских организаций вручена памятная медаль пограничных войск.