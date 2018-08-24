В Тольятти откроется «Центр Российского Кино»

53

«Центр Российского Кино» в Тольятти совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации в Самарской области организуют процесс кинопроизводства и прокат полнометражных и короткометражных игровых и документальных фильмов для семейного просмотра на территории Российской Федерации и за рубежом.В программе мероприятия: открытие нового городского арт-объекта «Камера! Мотор!»; церемония официального открытия «Центра Российского Кино» в Тольятти; круглый стол по развитию регионального кинематографа; презентация нового полнометражного игрового фильма «Шанс» и показ документального фильма «Послевкусие» о создании фильма «Костя».Также состоится награждение победителей онлайн-конкурса среди пришедших зрителей на лучшее фото и видео под хештегами #kinotlt #кинотлт, будут представлены участники тольяттинских киностудий и прозвучит анонс курса киносценарного мастерства, режиссуры и актерского мастерства «Центра Российского Кино» в Тольятти. Жители города смогут ознакомиться с первой экспозицией музея тольяттинского кино.На церемонии открытия «Центра Российского Кино» в Тольятти будет сниматься документальный фильм о событии, где будет представлена информация о становлении тольяттинского кино в 2015-2017 гг., деятельности «Центра Российского Кино» в Тольятти в 2017-2018 гг. и перспектива развития регионального кинематографа на территории Самарской области в 2019-2020 гг.На круглом столе «Развитие регионального кинематографа в Самарской области» руководители «Центра Российского Кино» в Тольятти Роман Каргаполов, Игорь Литвинов и Андрей Антипенко представят предложения по развитию регионального кинематографа в г.о. Тольятти и в Самарской области.Дополнительная информация о проекте и мероприятии: https://yadi.sk/d/w29voohC3aEirN, передает пресс-служба облправительства.