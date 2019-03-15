В Тольятти назвали победителей Startup Tour "Цифровой регион"
15 марта 2019 20:53
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Победители были названы в ходе гранд-финала конкурса, который проходил в большом конференц-зале технопарка. Отметим, что из девяти проектов, вышедших в финал, пять — это резиденты технопарка "Жигулевская долина". Из трех, занявших первые места, - два резидента, включая главного победителя.
Лучший стартап из тех, что заняли первые места, выбирали по итогам публичных презентаций, которые прошли в конференц-зале. Абсолютным лидером, которому достался главный приз — сертификат на сумму 300 тыс. рублей — признан Никита Казарин. Он является основателем компании "ИнБио" и его проект "Дентальная навигационная система "Инбио IT" занял первое место в номинации "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве".
Эту инновацию, над которой Казарин работает вместе со своей командой, можно считать прорывом в стоматологической имплантологии. Благодаря разработке у пациентов снижен риск осложнений, которые возможны при установке имплантов, т. к. у врача появляется возможность его внедрить с точностью до 0,5 милимметра. Операция проводится под компьютерным контролем. Система включает программное обеспечение, лазерный излучатель, фотоприемники и виртуальные очки, чтобы врач не отвлекался на монитор и, в режиме онлайн, видел отклонения. По сути, процесс проведения операции становится геймифицированным: врач старается навести ось в центр мишени, которую показывает программа и при отклонении система предлагает исправить ошибку. По этой технологии, как сообщил Казарин, уже проведено 40 операций, десять из них на живых людях.
"Мы студенты старших курсов Самарского медицинского университета, — сообщил Никита Казарин. — Новациями занимаемся с первого курса и это не единственный наш проект. Любые мероприятия от "Сколково" задают высокий уровень, к которому хочется готовиться как можно качественнее. Значимость Стартап Тура для нас очень велика, мы старались подать свой проект как можно более понятно, продемонстрировав его плюсы. Теперь в наших планах доработать прототип. В настоящее время завершается регистрация нашего юрлица на территории технопарка в "Сколково". Свой выигрыш в 300 тыс. руб. мы направим на развитие".
Что касается двух других лидеров Стартап Тура, в направлении "информационные технологии" первое место занял Владимир Бураков. Он разработал программный образовательный комплекс кибертренинга на основе технологии виртуальной реальности с использованием принципов геймификации. Использование новации позволяет экономить большие финансы для пользователя. "Нашей разработкой уже заинтересовались в Федерации бокса. Мы планируем ее развивать, привлекая инвестирование и соинвестирование, а в следующем году выйти на международный рынок" — сообщил Бураков.
Интересную новацию представил и Григорий Ларькин, занявший первое место в треке "Индустриальные и энергетические технологии". Его проект "Многоцелевой конструкционный Рулон Бетон (Multipurpose Construction Roll Concrete) с элементами встраиваемой системы мониторинга" уникален. Используя эту технологию, можно быстро, без перемешивания цемента и песка изготовить бетонную конструкцию, закрыть люфт в дорожном полотне. "Мы понимали, что наш проект сильный и рассчитывали на победу. Нечто подобное есть лишь в Великобритании. Но в отличие от них, у нас композитный материал, соответственно, мы задаем необходимую прочность в процессе его изготовления. Причем, этот продукт и качество работ не сможет испортить даже самый плохой работник. Мы впервые участвуем в Стартап Туре и специально подготовились к нему, чтобы начать старт продаж именно сейчас".
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