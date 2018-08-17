В Тольятти началось обустройство второй очереди ЦКР

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Центр расположен в здании, ранее принадлежавшем АвтоВАЗу. Сбербанк взял на себя обязательство принимать в ЦКР в первую очередь высвобождаемых сотрудников "АвтоВАЗа". В центре уже работает 861 человек, более 10% прошедших специальное обучение - бывшие сотрудники автогиганта.На долю тольяттинского подразделения Сбербанка приходится около 33% обращений от корпоративных клиентов со всей страны. Как пояснили главе региона, ЦКР – это не просто службы поддержки, а своеобразный удаленный помощник для бизнеса в любое время дня и ночи.Уже принято решение о расширении центра и строительстве второй очереди. Председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов рассказал Дмитрию Азарову, что после ее запуска штатная численность сотрудников увеличится на 298 человек и превысит тысячу.Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель Поволжского банка ПАО "Сбербанк" вместе заложили несколько кирпичей в одну из стен будущего ЦКР, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.