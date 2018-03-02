В Тольятти каждый желающий может принять участие в акции Добрые крышечки

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Каждый желающий может помочь таким образом на реабилитацию тольяттинского спортсмена Ильи Рудольфа.23 декабря прошлого года Илья участвовал в соревнованиях по самбо, представляя интересы Самарской области в ПФО в г. Кстово Нижегородской области. Во время соревнований он получил серьезную травму - перелом позвоночника.Акцию активно поддержали спортсмены Тольятти и области. Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова обратилась ко всем жителям области с призывом помочь Илье.Присоединиться к Акции очень просто:1. Можно собирать крышки домаДля этого поставьте в удобном месте контейнер для сбора крышек (банку, бутылку, вазочку, ведёрко и т.д.). По мере накопления сдавайте крышечки в пункты сбора.2. Можно собирать крышечки в общественном местеУстановите в общественном месте (детский сад, школа, общественная организация, офис, подъезд и т.д.), контейнер для сбора крышек (5-литровую пластиковую бутылку, коробку от офисной бумаги и др.) с прикреплённой к нему листовкой, либо прикрепите её рядом с ним.ВАЖНО: принимаются только крышечки из-под холодных питьевых напитков.Следите за новостями в группе ВК.Сдайте собранные крышечки в ближайший удобный для вас пункт приема организованного вывоза:Автозаводский районУСК Олимпб-р Приморский, 49ГК ЭкоВозул. Фрунзе, 43а, офис 104А с 9:00 до 17.00Общественная приемная депутата Дениса Волковаул. 40 лет Победы, 90, телефон: 55-80-11Центральный районСК Акробатул. Баныкина, 22АООО СУМ-Трансул. Индустриальная, д.2, офис 106 с 9 до 17.00СК Стартул. Республиканская, 1Комсомольский районМБУДО СДЮСШОР № 45ул. Коммунистическая, 45БЖИГУЛЕВСКГК ЭкоВозул. Нефтяников, 17, офис 212, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.