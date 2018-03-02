В Тольятти каждый желающий может принять участие в акции Добрые крышечки
2 марта 2018 20:01
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23 декабря прошлого года Илья участвовал в соревнованиях по самбо, представляя интересы Самарской области в ПФО в г. Кстово Нижегородской области. Во время соревнований он получил серьезную травму - перелом позвоночника.
Акцию активно поддержали спортсмены Тольятти и области. Олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова обратилась ко всем жителям области с призывом помочь Илье.
Присоединиться к Акции очень просто:
1. Можно собирать крышки дома
Для этого поставьте в удобном месте контейнер для сбора крышек (банку, бутылку, вазочку, ведёрко и т.д.). По мере накопления сдавайте крышечки в пункты сбора.
2. Можно собирать крышечки в общественном месте
Установите в общественном месте (детский сад, школа, общественная организация, офис, подъезд и т.д.), контейнер для сбора крышек (5-литровую пластиковую бутылку, коробку от офисной бумаги и др.) с прикреплённой к нему листовкой, либо прикрепите её рядом с ним.
ВАЖНО: принимаются только крышечки из-под холодных питьевых напитков.
Следите за новостями в группе ВК.
Сдайте собранные крышечки в ближайший удобный для вас пункт приема организованного вывоза:
Автозаводский район
УСК Олимп
б-р Приморский, 49
ГК ЭкоВоз
ул. Фрунзе, 43а, офис 104А с 9:00 до 17.00
Общественная приемная депутата Дениса Волкова
ул. 40 лет Победы, 90, телефон: 55-80-11
Центральный район
СК Акробат
ул. Баныкина, 22А
ООО СУМ-Транс
ул. Индустриальная, д.2, офис 106 с 9 до 17.00
СК Старт
ул. Республиканская, 1
Комсомольский район
МБУДО СДЮСШОР № 45
ул. Коммунистическая, 45Б
ЖИГУЛЕВСК
ГК ЭкоВоз
ул. Нефтяников, 17, офис 212, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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