В Тольятти глава региона принимает участие в муниципальная стратегическая сессия, посвящённая будущему города

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Открывая стратегическую сессию, Дмитрий Азаров отметил: "Я понимаю, что Тольятти во многом в начале пути. О стратегии развития города задумывались и раньше, но сейчас мы выходим на новый уровень подготовки долгосрочной стратегии развития города. Мне важно услышать, какие мнения обсуждаются, где вы видите векторы развития, точки роста, где нужна помощь от регионального правительства, какие задачи мы будем сообща решать для того, чтобы обеспечить опережающий рост не только Тольятти, но и СО, и РФ.""Я знаю о тех проблемах и ограничениях, которые есть сегодня в Тольятти. Но знаю и о тех возможностях, которые Тольятти имеет - это те преференции, беспрецедентные преференции, которые даны городу на региональном федеральном уровне. Мы должны научиться использовать эти открывшиеся возможности. И самая главная ценность - это энергичные, талантливые, высокопрофессиональные, высококвалифицированные люди, которые живут в Тольятти, трудятся, растят своих детей, формируя будущее родного города", - подчеркнул Дмитрий Азаров."Мы должны создать условия для реализации потенциала каждого жителя Тольятти, создать условия, чтобы сюда ехали, а не уезжали. Самые современные производства, самые инновационные подходы, лучшие мировые технологии сегодня здесь. А это значит, что у города очень хорошее будущее", - резюмировал глава региона.О том, как проходит формирование стратегии развития Тольятти, доложил глава Тольятти, а затем - представители компании-разработчика итогового документа. Однако доходчивость изложения вызвала вопросы как у участников сессии, так и у главы региона.Дмитрий Азаров спросил, был ли проведён SWOT-анализ актуальной ситуации в Тольятти и попросил доложить о его конкретных результатах по 4 позициям: сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы стратегического развития мегаполиса.Чёткой градации представлено не было, однако- Дух свободы, самоощущение тольяттинцев как новаторов и первопроходцев.- Уникальные компетенции тольяттинцев, трудовые ресурсы.- Уровень развития экономики и промышленности.- Отток кадров, неблагоприятные миграционные процессы.- Сохраняющаяся зависимость от градообразующего предприятия.- Экологическая обстановка, связанная с работой промпредприятий и количеством автотранспорта.В ходе сессий выработано 8 приоритетов в развитии Тольятти. По словам разработчиков, в итоговом документе есть "матрица пересечения" стратегических направлений."Матрица пересечения не понятна людям. Они хотят понимать, где сильные и слабые стороны, какие риски. Как мы будем людей вовлекать в эту работу, если будем им про матрицу пересечения рассказывать?- поинтересовался Дмитрий Азаров у разработчиков. - Вас пригласили, чтобы вы помогли разобраться, навести резкость, а у вас и сильные и слабые стороны, и угрозы - все в кучу!"В ходе стратегической сессии по отдельным стратегическим направлениям развития Тольятти выступают руководители профильных региональных министерств. Идёт подробный разбор проблем, которые предстоит преодолеть в ближайшие годы.Работа над стратегией Тольятти продолжается на секциях:- "Социальная сфера и человеческий капитал".- "Промышленность и предпринимательство".- "Градостроительство, городская среда и инфраструктура".- "Экология и устойчивое развитие".- "Управление развитием", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.