В Тольятти дорожные полицейские рассказывают родителям, как избежать ДТП с участием ребенка на санках или в коляске

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В ходе несения службы дорожные полицейские рассказывают родителям о самом безопасном способе - держать коляску справа сбоку от себя. Только в этом случае есть возможность при возникновении критической ситуации отдернуть коляску назад, или толкнуть ее вперед.Сотрудники полиции обращают внимание родителей на то, что санки еще ниже коляски, и в этом случае риск, что водитель их не заметит, еще выше! Везти санки сбоку от себя невозможно, поэтому единственное правильное решение – взять ребенка на руки!Дети не остаются без подарка, каждый получает от сотрудника Госавтоинспекции световозвращающие наклейки. Сотрудники полиции напоминают родителям и их детям о необходимости их использования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.