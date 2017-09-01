В Тольятти должников искали на парковках популярных магазинов

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Судебными приставами-исполнителями Комсомольского района г.Тольятти было проверено около 50 автотранспортных средств. Установлено, что владельцы трех из них являются должниками по различным категориям исполнительных производств. Так, граждане А. и И. в общей сложности задолжали 9 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Им были разъяснены порядок оплаты задолженностей и вручены повестки о явке на прием в отдел судебных приставов.Еще один гражданин М. оказался должником по трем исполнительным производствам на общую сумму 24 тысячи рублей. Судебные приставы также разъяснили мужчине о последствиях неуплаты долга.На следующий день мужчина погасил всю сумму задолженности и предоставил подтверждающие документы в отдел. Исполнительные производства в отношении него были окончены. Остальным гражданам были вручены листовки о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», через который они могут отслеживать себя в качестве должников, а при наличии задолженностей – оплатить при помощи электронных систем.