В Тольятти Дмитрий Азаров встретился с обманутыми дольщиками

84

Люди ждали решения проблем с замороженной долёвкой 10 лет.По поручению главы региона была разработана оптимальная схема решения - путём индивидуальных выплат.Средства уже получили 40 граждан, ещё 25 получили приглашение для оформления документов.От лица всех дольщиков Дмитрия Азарова поблагодарила Раиса Черникова.Она подчеркнула: "В последний год меняется сама система работы власти, раньше недоступной для людей".Дольщики отметили позитивные изменения в работе Минстроя, а также особо подчеркнули роль конкурсного управляющего, который довёл работу до логического завершения.Дмитрий Азаров поручил врио министра строительства Самарской области Александру Баландину привлекать хорошо зарекомендовавших себя управляющих к работе и на других объектах.За годы ожидания дольщики стали командой, подкованной даже в юридических вопросах.Раиса Черникова отметила - они будут полезны другим дольщикам и руководству региона.Дмитрий Азаров подчеркнул, что он всегда советы людей принимает с благодарностью, они помогают принимать верные решения, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.