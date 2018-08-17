В Тольятти Дмитрий Азаров принимает участие в общеобластной Августовской педконференции

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Открывая работу конференции, Дмитрий Азаров отметил, что воспитание и обучение подрастающего поколения определяет, каким будет будущее нашего региона: "Можно сказать и шире - образование закладывает основы того, чтобы это будущее вообще было. Образование его создаёт, делает возможным"Отдельно Дмитрий Азаров подчеркнул, что ни власти, ни педагогическому сообществу не нужны "гладкие", бравурные отчёты. Цель конференции-выработка путей решения имеющихся проблем.Региональной системе образования есть чем гордиться, однако сегодня перед педагогами стоят серьёзные задачи.Задачи отрасли образования:- Доступность ясельных групп.- Модернизация инфраструктуры школьного образования.- Уход от 2й смены.- Открытая и современная система отбора управленческих кадров и директоров школ.- Создание цифровой образовательной среды.- Новый уровень системы летнего отдыха детей.- Формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей.- Внедрение современных методик профориентации школьников.- Развитие наставничества.Серьёзная проблема - несбалансированность выпуска специалистов реальным потребностям СО:- Выпускники школ хотят в вузы, а экономике требуются выпускники СПО.- Выпускается слишком много специалистов по специальностям, далеким от реального сектора экономики."Нам необходима серьёзная модернизация учреждения СПО, обеспечение их тесной связи с потребностями региона. А также полноценная и эффективная реализация программ развития вузов области, консолидация их научно-образовательного потенциала в отраслях экономики и соцсферы", - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.