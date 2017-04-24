В Тольятти состоялось открытие велосезона
24 апреля 2017 22:37
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Перед стартом к велосипедистам обратился председатель общественного совета при областном главке МВД Александр Шахов. Он пожелал всем любителям велосипедного спорта теплой погоды в течение всего сезона, ярких впечатлений, безопасного и комфортного передвижения по улицам Тольятти.
Стартовав перед легкоатлетами, активисты движения "ВелоТольятти" двинулись по специально проложенному через город 30-километровому маршруту. По задумке организаторов, во время запланированных остановок все участники велопробега становились участниками различных конкурсов.
Одним из активных участников велопробега стал председатель совета ветеранов отдела полиции Тольятти Валерий Фильчаков. На собственном примере полковник милиции в отставке показал подрастающему поколению, как интересно и с пользой можно провести выходные.
О необходимости соблюдения Правил дорожного движения участникам веломарафона напомнила сотрудник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тольятти Инесса Кислицина. Перед стартом и на финише она раздала велосипедистам тематические памятки и подробно рассказала об особенностях передвижения по проезжей части на велосипедах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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