В Театре «Самарская площадь» состоится благотворительный спектакль по повести В.Катаева «Алмазный мой венец»
27 сентября 2018 22:55
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Фото: Твиттер
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Социум
27 сентября 2018 23:49
За лидера рейтинга проголосовала почти половина опрошенных. Социум
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27 сентября 2018 23:32
По словам специалиста, смартфоны отвлекают людей от нормального общения и создают у них зависимость. По мнению некоторых учёных, она обусловлена частотой... Социум
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27 сентября 2018 22:55
Спектакль приурочен ко Дню пожилого человека. Социум
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Здравоохранение
27 сентября 2018 18:38
Участники конференции обсудят различные иммунопатологические состояния (аллергия, иммунодефициты, онкологические и аутоиммунные заболевания), которые... Здравоохранение
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25 сентября 2018 15:35
Здравоохранение
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25 сентября 2018 15:20
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительств а. Здравоохранение
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Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
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21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
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18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
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Туризм
26 сентября 2018 10:16
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
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21 сентября 2018 13:28
В Кишиневе прошел Молдо-Российский форум. Туризм
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19 сентября 2018 12:42
А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды. Туризм
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Образование
27 сентября 2018 14:50
28 сентября полученные знания подтвердят 14 выпускников Программы, прошедшие обучение в Самарском государственном экономическом университете. Образование
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27 сентября 2018 12:59
Стажировка Марко Балданы на теплоэнергетическом факультете продлится ровно год. Образование
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27 сентября 2018 11:48
Россию в рейтинге лучших университетов планеты представили 35 вузов. Образование
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Культура
27 сентября 2018 13:25
Самарские художники и поэзия Михаила Анищенко - в новом выставочном проекте. Культура
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27 сентября 2018 09:24
Традиционный фестиваль проводит Альянс Франсез. Культура
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26 сентября 2018 19:56
В июне у нас в гостях побывал Театр "Ателье" из Штутгарта Культура
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Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
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10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
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10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
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14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
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9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
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5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
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27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
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6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
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Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
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25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
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19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
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11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
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