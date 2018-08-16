В ТЦ "Сила Спорта" состоится пресс-конференция организаторов легкоатлетического марафона на Кубок Главы Самары

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В пресс-конференции примут участие:- Виктор Анисатов, руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара;- Антон Сирота, руководитель школы бега «RUN Studio Самара»;- Александр Казмерчук, председатель общественной организации «Самарская областная федерация легкой атлетики».После пресс-конференции будет проходить Экспо Марафона в ТЦ «Сила Спорта»: выдача стартовых пакетов, мастер-классы от специалистов из сферы спорта и здорового образа жизни, продажа беговой атрибутики, конкурсы и призы, детская зона.Напомним, 19 августа 2018 года Самара второй год подряд станет площадкой для любителей марафонского бега. «Самарский марафон» на кубок Главы городского округа Самара соберет около 3-х тысяч участников и 10 000 тысяч болельщиков из 150 городов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.Организаторы марафона – Администрация Самары, Федерация легкой атлетики Самарской области и школа Бега Run Studio Samara.Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м. В стартовом пакете участникам предоставят индивидуальный номер, электронный чип для определения результата, майку с символикой забега. На финише всем участникам независимо от места и возраста вручаются уникальные коллекционные медали!В этом году подготовлена уникальная трасса в историческом центре Самары, по которой дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон в два круга. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с пляжем реки Волга.Подробности на страницах в социальных сетях: vk: runstudiosamara, facebook: RunStudioSamara, Instagram: samaramarathon, передает пресс-служба администрации Самары.