В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
28 августа 2018 19:18
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Гостям киновечера была представлена насыщенная и разнообразная программа: кинолекторий по творчеству великой актрисы провел кинокритик, киновед, филолог Валерий Бондаренко; зрители увидели фрагменты из фильмов и телеспектаклей с участием Фаины Раневской, фрагменты интервью, в которых она с присущим ей остроумием рассказывает о своей творческой жизни.
Совместно с Центральным государственным архивом Самарской области в арт-фойе ЦРК «Художественный» была организована выставка «История кино в Самаре» (6+); перед кинолекторием прозвучали песни из советских кинофильмов в исполнении лауреата международных конкурсов Надежды Сорокиной.
Фаина Раневская известна своими изречениями, многие из которых стали крылатыми. У входа в кинотеатр зрителей встретила фотозона с забавными высказываниями актрисы.
Выставку «История кино в Самаре» можно посмотреть до 30 сентября включительно. Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Вход свободный, по пригласительным билетам. Пригласительные в кассе ЦРК «Художественный», передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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