В Центральном и Восточном военных округах России объявлена внезапная проверка боеготовности

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Проверка, инициированная президентом Владимиром Путиным, охватила силы Центрального и Восточного военных округов страны, воздушно-десантные войска, силы дальней и военно-транспортной авиации. Она продлится пять дней, с 20 по 25 августа, и будет предварять масштабные учения «Восток-2018».Министр поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать военных атташе иностранных государств. На прошлой неделе, по словам министра, прошла внеплановая проверка и командно-штабные тренировки на Северном флоте.Говоря об учениях «Восток-2018», Шойгу заметил, что они станут беспрецедентными по масштабам. В них примут участие военные из Китая и Монголии. Маневры пройдут в августе-сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. В ним будут задействованы силы Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота. Сценарий учений предусматривает практический розыгрыш боевых действий. На «Восток-2018» в Россию приедут 3,2 тыс. китайских военнослужащих, которые привезут с собой 900 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов.Фото: соцсети