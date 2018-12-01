В Центральной России объявили жёлтый уровень опасности из-за холодов

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— На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 субботы, — говорится там.Желтый — это третий из пяти уровней опасности. Его вводят, когда погода потенциально опасна. Такой же уровень введён в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской, Липецкой областях.Ранее сообщалось, что зима началась в столичном регионе с очень морозной погоды. В Москве температура падала до минус 15, по области — до минус 22.