В ЦРК «Художественный» прошла премьера фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»

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Фильм был снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области. Спонсор премьерного показа - ОАО «Самарский хлебозавод №5».Режиссёром фильма выступила Наталья Чернышова, которая впервые побывала в Самаре в 2010 году и, по её словам, навсегда «влюбилась» в дачу Головкина.Съёмки картины прошли Самаре в 2017 году. Фильм рассказывает об одном из уникальных памятников архитектуры области – объекте культурного наследия федерального значения «Дом со слонами», а также о его создателе Константине Головкине. Главные роли в фильме исполнили артисты Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Елена Голикова и Ярослав Тимофеев.Вечер начался с презентации концепции дальнейшего использования объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс дачи Головкина» в качестве туристического бренда Самарской области. Презентацию вёл руководитель Музея Модерна Михаил Савченко.Напомним, в начале этого года инициативная группа выступила с предложением об открытии на «Даче со слонами» музея. Глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству культуры Самарской области доработать концепцию с учетом мнения специалистов.Как следует из материалов презентации, «Дом со слонами» планируется использовать для выставок и других культурных событий, повествующих о самарском купечестве, о стиле «модерн» как части дореволюционного наследия Самары, дачной культуре, летней жизни самарцев в начале ХХ века - и других темах. На садово-парковой территории «Дома со слонами» планируется открыть музей ландшафтной культуры со спуском к воде.После просмотра фильма была организована творческая встреча с создателями фильма. В ней приняли участие генеральный продюсер Александр Тютрюмов, продюсер Анна Тютрюмова, директор картины Марина Сучкова, а также самарские участники съёмочной группы, передает пресс-служба облправительства.