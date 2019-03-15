В ЦРК «Художественный» открылась выставка шаржей Александра Мальцева «Я рисую характер»
15 марта 2019 16:27
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который прошёл в тот же вечер в ЦРК «Художественный». «Мои живые» - таково название вышедшей в прошлом году книги В. Чернова, включившей в качестве иллюстраций шаржи Александра Мальцева. Организатор - Агентство социокультурных технологий при содействии
Самарского театра юного зрителя «СамАрт».
В экспозиции выставки - десятки шаржей на известных кино- и театральных деятелей.
Создавая свои добродушно-юмористические изображения, Александр Мальцев работал в смешанной технике, используя акварель, гуашь, тушь, маркеры. Гости выставки оценили портреты любимых артистов и режиссёров – Константина Хабенского, Инны Чуриковой, Константина Райкина, Геннадия Хазанова, Олега Табакова, Алисы Фрейндлих, Галины Волчек, Валентина Гафта, Александра Филиппенко, Евгения Леонова, а также Владимира Гальченко, Марка Левянта, Олега Белова, Владимира Борисова, Игоря Данюшина, Павла Маркелова и других. В качестве литературного сопровождения к шаржам выступают эпиграммы заслуженного артиста Самарской области Василия Чернова.
Вечер памяти Василия Чернова состоялся сразу после открытия выставки, поскольку у Василия Васильевича и Александра Александровича Мальцева сложилось плодотворное творческое сотрудничество. Шаржи Мальцева вошли в книгу Василия Чернова «Мои живые».
С тёплыми словами на открытии выступил Александр Бондаренко, член Союза художников России, почётный работник общего образования, кандидат педагогических наук. Открытие выставки собрало талантливейших людей Самары, представителей сообщества художников и театральной общественности, поклонников таланта Мальцева, а также почитателей творчества ушедшего из жизни Василия Чернова.
«У меня очень приятные ощущения от мероприятия, – отметил Александр Мальцев. - Открытие прошло в тёплой домашней обстановке. Рад был увидеть своих коллег (Сергея Захарова, Александра Бондаренко, Сергея Макарова, Бориса Александровича Кожина, Ивана Ивановича Морозова, Олега Белова, Александра Тимофеевича Золотухина, Геннадия Дмитриевича Матюхина и других). Благодарен за точную характеристику моей выставки, которую дал художник Александр Бондаренко. Как выяснилось на открытии выставки, мы с ним закончили одну художественную школу - Детскую художественную школу № 1 им. Г. Е. Зингера. Организаторами был продуман ход вечера, когда открытие выставки плавно перетекло в вечер памяти, что закономерно, поскольку Василий Васильевич работал со мною в соавторстве, а я – с ним (в книге Василия Чернова представлены мои шаржи, а он – автор эпиграмм к моим работам выставки)». Также Александр Мальцев отметил, что впервые идея организовать выставку его шаржей родилась в 2012 году, когда председатель Самарского отделения СТД
Владимир Гальченко предложил ему нарисовать ряд шаржей на самарских театральных деятелей. Впервые шаржи выставлялись в Доме актёра, при этом экспозиция состояла исключительно из портретов артистов Самарской области, таких как Владимир Борисов, Иван Морозов, Жанна Романенко, Валентин Пономарёв и др. В том же 2012 году выставка приезжала в Москву и экспонировалась в Центральном Доме Актёра им. А.А. Яблочкиной на Арбате. Правда, для этого Александру Мальцеву пришлось пополнить свою коллекцию шаржей портретами звёзд российского кино. Затем выставка вернулась в Самару.
«Талантливый человек талантлив во всём, – отметила куратор Арт-фойе ЦРК «Художественный» Валентина Жилина. - Здесь мы увидели ещё одну грань таланта Александра Мальцева. Уникальность выставки в том, что в её экспозиции вырисовываются особенности характера героев - представителей театра и кино, российских и самарских, мастерски нарисованных в доброй юмористической форме. Видно, что человек глубоко чувствует своих персонажей, умеет выразить их творческую индивидуальность при помощи ярких акцентов».
В Арт-фойе ЦРК «Художественный» гости выставки познакомились с книгой Василия Чернова «Мои живые» (2018), где качестве иллюстраций присутствуют шаржи Мальцева – Веры Ершовой, Ольгерда Тарасова, Натальи Радолицкой, Петра Монастырского и других.
Кинодокументалист и писатель Борис Кожин так оценил мероприятие: «То, что произошло вечером 13 марта в кинотеатре
«Художественном», невозможно передать в нескольких словах. Выставка шаржей Мальцева и то, что произошло в Камерном зале кинотеатра «Художественный», то есть вечер памяти Василия Чернова – это одно действие, они существовать друг без друга, пожалуй, не могли. Талантливые шаржи, написанные, нарисованные, созданные талантливым человеком Сашей Мальцевым, это первое действие к тому, что произошло на вечере памяти Василия Чернова. Без этой выставки шаржей другим бы было это событие. Это одно действо, одно. Выставка выходит далеко за пределы Самары по значимости и все, кто может, пусть придут на эту выставку и посмотрят её, и необязательно оставаться на кинофильмы, которые идут в других залах кинотеатра «Художественный», передает пресс-служба облправительства.
Выставка продлится до 31 марта включительно. Время работы – ежедневно с 9:00 до 20:00. Вход на выставку свободный. Пригласительные – в кассе ЦРК «Художественный». (0+).
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