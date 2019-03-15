В ЦРК «Художественный» открылась выставка шаржей Александра Мальцева «Я рисую характер»

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13 марта в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой состоялось торжественное открытие персональной выставки шаржей заведующего кафедрой театральной режиссуры Самарского государственного института культуры, доцента кафедры актёрского искусства, главного режиссёра Самарского драматического молодёжного театра «Мастерская» Александра Мальцева. Выставка приурочена к Году театра в России и к вечеру памяти заслуженного артиста Самарской области Василия Чернова «Мои живые» (12+),который прошёл в тот же вечер в ЦРК «Художественный». «Мои живые» - таково название вышедшей в прошлом году книги В. Чернова, включившей в качестве иллюстраций шаржи Александра Мальцева. Организатор - Агентство социокультурных технологий при содействииСамарского театра юного зрителя «СамАрт».В экспозиции выставки - десятки шаржей на известных кино- и театральных деятелей.Создавая свои добродушно-юмористические изображения, Александр Мальцев работал в смешанной технике, используя акварель, гуашь, тушь, маркеры. Гости выставки оценили портреты любимых артистов и режиссёров – Константина Хабенского, Инны Чуриковой, Константина Райкина, Геннадия Хазанова, Олега Табакова, Алисы Фрейндлих, Галины Волчек, Валентина Гафта, Александра Филиппенко, Евгения Леонова, а также Владимира Гальченко, Марка Левянта, Олега Белова, Владимира Борисова, Игоря Данюшина, Павла Маркелова и других. В качестве литературного сопровождения к шаржам выступают эпиграммы заслуженного артиста Самарской области Василия Чернова.Вечер памяти Василия Чернова состоялся сразу после открытия выставки, поскольку у Василия Васильевича и Александра Александровича Мальцева сложилось плодотворное творческое сотрудничество. Шаржи Мальцева вошли в книгу Василия Чернова «Мои живые».С тёплыми словами на открытии выступил Александр Бондаренко, член Союза художников России, почётный работник общего образования, кандидат педагогических наук. Открытие выставки собрало талантливейших людей Самары, представителей сообщества художников и театральной общественности, поклонников таланта Мальцева, а также почитателей творчества ушедшего из жизни Василия Чернова.«У меня очень приятные ощущения от мероприятия, – отметил Александр Мальцев. - Открытие прошло в тёплой домашней обстановке. Рад был увидеть своих коллег (Сергея Захарова, Александра Бондаренко, Сергея Макарова, Бориса Александровича Кожина, Ивана Ивановича Морозова, Олега Белова, Александра Тимофеевича Золотухина, Геннадия Дмитриевича Матюхина и других). Благодарен за точную характеристику моей выставки, которую дал художник Александр Бондаренко. Как выяснилось на открытии выставки, мы с ним закончили одну художественную школу - Детскую художественную школу № 1 им. Г. Е. Зингера. Организаторами был продуман ход вечера, когда открытие выставки плавно перетекло в вечер памяти, что закономерно, поскольку Василий Васильевич работал со мною в соавторстве, а я – с ним (в книге Василия Чернова представлены мои шаржи, а он – автор эпиграмм к моим работам выставки)». Также Александр Мальцев отметил, что впервые идея организовать выставку его шаржей родилась в 2012 году, когда председатель Самарского отделения СТДВладимир Гальченко предложил ему нарисовать ряд шаржей на самарских театральных деятелей. Впервые шаржи выставлялись в Доме актёра, при этом экспозиция состояла исключительно из портретов артистов Самарской области, таких как Владимир Борисов, Иван Морозов, Жанна Романенко, Валентин Пономарёв и др. В том же 2012 году выставка приезжала в Москву и экспонировалась в Центральном Доме Актёра им. А.А. Яблочкиной на Арбате. Правда, для этого Александру Мальцеву пришлось пополнить свою коллекцию шаржей портретами звёзд российского кино. Затем выставка вернулась в Самару.«Талантливый человек талантлив во всём, – отметила куратор Арт-фойе ЦРК «Художественный» Валентина Жилина. - Здесь мы увидели ещё одну грань таланта Александра Мальцева. Уникальность выставки в том, что в её экспозиции вырисовываются особенности характера героев - представителей театра и кино, российских и самарских, мастерски нарисованных в доброй юмористической форме. Видно, что человек глубоко чувствует своих персонажей, умеет выразить их творческую индивидуальность при помощи ярких акцентов».В Арт-фойе ЦРК «Художественный» гости выставки познакомились с книгой Василия Чернова «Мои живые» (2018), где качестве иллюстраций присутствуют шаржи Мальцева – Веры Ершовой, Ольгерда Тарасова, Натальи Радолицкой, Петра Монастырского и других.Кинодокументалист и писатель Борис Кожин так оценил мероприятие: «То, что произошло вечером 13 марта в кинотеатре«Художественном», невозможно передать в нескольких словах. Выставка шаржей Мальцева и то, что произошло в Камерном зале кинотеатра «Художественный», то есть вечер памяти Василия Чернова – это одно действие, они существовать друг без друга, пожалуй, не могли. Талантливые шаржи, написанные, нарисованные, созданные талантливым человеком Сашей Мальцевым, это первое действие к тому, что произошло на вечере памяти Василия Чернова. Без этой выставки шаржей другим бы было это событие. Это одно действо, одно. Выставка выходит далеко за пределы Самары по значимости и все, кто может, пусть придут на эту выставку и посмотрят её, и необязательно оставаться на кинофильмы, которые идут в других залах кинотеатра «Художественный», передает пресс-служба облправительства.Выставка продлится до 31 марта включительно. Время работы – ежедневно с 9:00 до 20:00. Вход на выставку свободный. Пригласительные – в кассе ЦРК «Художественный». (0+).