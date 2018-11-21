В ТК «Гудок» откроется выставка проектов архитектурного конкурса на концепцию реконструкции Загородного парка
21 ноября 2018 14:32
81
Экспозиция будет работать ежедневно с 23 ноября по 10 декабря с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный.
Напомним, по информации оргкомитета конкурса, всего было подано более 185 заявок на участие от авторов и авторских коллективов, 83 из них прислали свои проекты. Около половины участников – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы прислали также авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. Примерно треть работ выполнены студентами старших курсов архитектурно-строительных университетов
страны.
23 ноября на итоговом заседании жюри конкурса выберут победителей и призеров конкурса.
Конкурс проходит при поддержке Правительства Самарской области и исторического парка «Россия — Моя история». Лучшие идеи и предложения, представленные на конкурс, будут реализованы
и послужат развитию и благоустройству Самары, раскроют уникальный потенциал любимого горожанами общественного пространства, помогут найти решение проблемных вопросов этой территории, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 ноября 2018 15:40
В рамках деловой программы состоится обсуждение развития системы квалификация, как на территории Самарской области, так и других регионов РФ. Социум
42
21 ноября 2018 15:26
Состоится совместное выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда Самарской членов Общественной палаты региона. Социум
55
21 ноября 2018 14:39
Заряжать электромобиль на этой станции можно бесплатно. Социум
91
Здравоохранение
21 ноября 2018 16:10
Из них почти 150 – врачей-терапевтов и педиатров участковых прибыли в поликлиники после успешного прохождения процедуры первичной аккредитации. Здравоохранение
6
21 ноября 2018 15:59Онкологическому корпусу в Тольятти – быть
Проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 2019- 2021 годы» на проектирование и начало строительства объекта предусмотрено на 2019 год 48,9 млн.... Здравоохранение
25
21 ноября 2018 11:18
По его словам, именно на здравоохранение поступает большое количество жалоб от жителей региона. Здравоохранение
149
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
238
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
295
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
368
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
347
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
535
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
434
Образование
21 ноября 2018 15:51
Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии. Образование
45
21 ноября 2018 12:57
Экспериментальный проект объединил талантливых самарских литераторов и музыкантов. Образование
116
20 ноября 2018 15:50
Школьница набрала 100 баллов из 100 возможных и показала наивысший результат среди 102 300 учеников из 9 550 школ России. Образование
332
Культура
21 ноября 2018 12:37
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Культура
91
21 ноября 2018 11:43
Выставка продлится до 9 декабря. Культура
112
21 ноября 2018 10:17
Одно из них было подарено на юбилей Владимиру Путину. Культура
159
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
263
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
611
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1655
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
426
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
396
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
870
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
954
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
916
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
942
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
789
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
799
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1214
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1576
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1631
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2762
Мероприятия