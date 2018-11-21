В ТК «Гудок» откроется выставка проектов архитектурного конкурса на концепцию реконструкции Загородного парка

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Экспозиция будет работать ежедневно с 23 ноября по 10 декабря с 11:00 до 18:00. Вход бесплатный.Напомним, по информации оргкомитета конкурса, всего было подано более 185 заявок на участие от авторов и авторских коллективов, 83 из них прислали свои проекты. Около половины участников – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы прислали также авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. Примерно треть работ выполнены студентами старших курсов архитектурно-строительных университетовстраны.23 ноября на итоговом заседании жюри конкурса выберут победителей и призеров конкурса.Конкурс проходит при поддержке Правительства Самарской области и исторического парка «Россия — Моя история». Лучшие идеи и предложения, представленные на конкурс, будут реализованыи послужат развитию и благоустройству Самары, раскроют уникальный потенциал любимого горожанами общественного пространства, помогут найти решение проблемных вопросов этой территории, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети