В ТК «Гудок» откроется выставка проектов, участвующих в конкурсе на концепцию реконструкции Загородного парка

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Самарская региональная организация Союза Архитекторов России завершила регистрацию и прием конкурсных материалов участников архитектурного конкурса на концепцию реконструкции ЦПКиО им. М. Горького «Загородный парк». На конкурс поступило 83 проекта. Около половины участников – самарские архитекторы и коллективы. Свои работы прислали также авторы из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Калининграда, Волгограда и Тюмени, Владивостока. Примерно треть работ выполнены студентами старших курсов архитектурно-строительных университетов страны.23 ноября в 15.00 состоится итоговое заседание жюри конкурса, которое выберет победителей и призёров конкурса.Призовой фонд конкурса составляет более двух миллионов рублей, а за первое место назначена премия в 500 тысяч рублей.В составе жюри 20 экспертов, в числе которых известные архитекторы, дизайнеры, общественные деятели и представители власти. Полный список жюри размещен на сайте Самарского отделения союза Архитекторов России.Конкурс проходит при поддержке Правительства Самарской области и при активном участии Министерства культуры Самарской области, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Министерства строительства Самарской области, Исторического парка «Россия — Моя история».Напомним, идею конкурса предложил глава региона Дмитрий Азаров. Он поручил разработать концепцию развития современного парка, организовать инфраструктуру территории, комфортную и зимой, и летом для семейного отдыха. «Мы должны привлечь к участию в архитектурном конкурсе лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня», – сказал Дмитрий Азаров во время оперативного совещания по планам реконструкции парка в мае 2018 года.Открытый конкурс был объявлен в конце августа текущего года. Его участниками могли быть все желающие авторы и авторские коллективы, в том числе – граждане РФ и иностранцы, имеющие оконченное или незаконченное профильное профессиональное образование в сфере архитектуры, дизайна, ландшафтной архитектуры, представители общественных организаций и объединений граждан.На разработку концепций у участников конкурса было более двух месяцев. При разработке проектов авторы должны были учитывать: примыкание территории парка к береговой полосе реки Волги; сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты; требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости.Лучшие идеи и предложения, представленные на конкурс, будут реализованы и послужат развитию и благоустройству Самары, раскроют уникальный потенциал любимого горожанами общественного пространства, помогут найти решение проблемных вопросов этой территории, передает пресс-служба администрации Самары.