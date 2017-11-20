В Сызранском вертолетном училище жен курсантов попросили взяться за воспитание мужей
20 ноября 2017 11:22
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Встреча с курсантами и их женами прошла в сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия». Начальник филиала полковник Александр Асанов призвал жен курсантов тоже содействовать воспитанию своих мужей, убеждая их в необходимость хорошо учиться и соблюдать правопорядок.
Александр Асанов также рассказал об особенностях прохождения обучения в вузе и о требованиях к курсантам.
Во время встречи выступил начальник курсантского подразделения полковник Андрей Зверинцев. Он рассказал воспитательных мероприятиях, которые проводятся с курсантами. В завершении встречи представители СВВАУЛ ответили на вопросы, сообщает КТВ-Луч.
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