В Сызрани женщина, родившая сына весом 4790 кг, поблагодарила медиков за спасение

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Молодая мама рассказала, что без помощи врача она бы не родила своего первенца.Со схватками молодую женщину привезли в сызранский роддом утром 3 февраля. После родов у нее возникло кровотечение и она потеряла много крови.- Огромное спасибо и низкий поклон прекрасному человеку и доктору от бога Азамату Муктаровичу Шиналиеву. Это настоящий профессионал. Он и роды принимал и швы накладывал и системы ставил одну за другой. Он буквально спас меня. Второй раз обязательно приду к нему лично рожать. Мне очень повезло что мой сын появился на свет в его смену, - пишет молодая мама.Ребенок родился здоровым весом в 4790 кг. Также за помощь она благодарит акушерку Тамару Кудряшову и всех медиков, которые помогали ей в тот день.