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Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани в последние две недели наблюдается резкий рост числа заболевших пневмонией

7 апреля 2019 20:39
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Среди тех, кто обратился в поликлинику, нет ни одного случая с начальной, легкой формой заболевания: как предполагают специалисты, все пациенты тянули с визитом к врачу, занимаяясь самолечением.
Только за последнюю неделю рост числа заболевших в Сызрани составил 270%. И ни одного легкого случая заболевания, передает "КТВ-ЛУЧ".

В Сызрани в последние две недели наблюдается резкий рост числа заболевших пневмонией. Неделю назад, в конце марта, был зафиксирован скачок числа заболевших в 2,4 раза - тогда диагноз "пневмония" был поставлен 12 пациентам. По данным за последнюю неделю, в Сызрани воспаление легких было диагностировано уже у 32 пациентов.

- Рост только за последнюю неделю, с 30 марта по 5 апреля, составил 270%, - встревожены сотрудники Роспотребнадзора.

Среди тех, кто обратился в поликлинику, нет ни одного случая с начальной, легкой формой заболевания: как предполагают специалисты, все пациенты тянули с визитом к врачу, занимаяясь самолечением. В результате у одного из пациентов установлена тяжелая форма заболевания, у 31 - средней тяжести. Все эти случаи потребуют серьезного лечения и длительного, не менее трех месяцев, восстановления.

Как рассказали в ведомстве, летальных случаев за неделю не случилось. Напомним, как минимум три человека в Сызрани в 2019 году уже погибли от пневмонии и вызванных ею осложнений.

Среди пациентов немало пожилых людей: десять заболевших перешагнули 65-летний рубеж. Из 32 больных четверо - дети, двое - в возрасте до двух лет.

Большинству пациентов, у которых признали пневмонию, потребовалась госпитализация. 
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