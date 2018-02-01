В Сызрани транспортные полицейские проводят мероприятия по профилактике мошенничества
1 февраля 2018 18:42
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образовательных организациях. С целью предупреждения преступлений мошеннического характера в отношении граждан и повышения их правовой грамотности сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции рассказывают об используемых преступниками схемах обмана людей, в результате которых они лишаются своих денег, и правилах имущественной безопасности.
Также полицейские затрагивают актуальную тему, касающуюся вхождения в оборот денежных купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Как показали проведенные мероприятия, граждане малознакомы с новыми банкнотами и, в основном, не знают, как проверить их подлинность. В этой связи, чтобы спрофилактировать возможные преступные деяния, правоохранители дополнительно разъясняют, как определить подлинность новых денег и проверить их защитных признаки, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
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