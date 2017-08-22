Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»
Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»
В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцев приглашают на
Самарцев приглашают на "Гонку героев"
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской Работы по плану завершатся в октябре.
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
сегодня  Вторник, 22 августа, 14:13
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 59.14
-0.22
EUR 69.43
-0.29
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани стали известны адреса, где установят и дооборудуют детские площадки

22 августа 2017 11:29
87
В Сызрани стали известны адреса, где установят и дооборудуют детские площадки
Установка площадок будет завершена к концу сентября этого года.

На основании обращений депутатов сызранской Думы, в комитете ЖКХ продолжается выполнение плана мероприятий по наказам избирателей. В список многочисленных работ внесена поставка, монтаж и дооборудование детских площадок по адресам в различных районах города, пишет КТВ-Луч.

Среди самых крупномасштабных поставок значатся улицы Звёздная, 10, 12, 20-22, 28-32, 34-36, 50, 54-58; Лазо, 29-31; Баженова, 3-7; Астраханская, 6-а, 7, 27, 34; Циолковского, 6 и 8; Губкина, 1-б; Ленинградская, 16-18.

Проспекты 50 лет Октября, 30-48 (чётная сторона) и 50, 55, 71-77; Гагарина, 4, 21, 25, 41, 43, 51, 53, 61, 63, 73; Королёва, 8, 17, 25; Космонавтов, 4-а, 20, 22.

Улицы Рабочая, 58 и 60; Советская, 51-а, 63; Маршала Жукова, 278 и 330; Гидротурбинная, 24 и 32; Гоголя, 4-6, 11, 19, 24; Красильникова, 51, 67; Кировоградская, 26 (спортгородок).

Всего в списке поставок детских площадок указано около 120 адресов. Кроме того, дооборудование детских площадок запланировано на улицах Дарвина, 6 и 10; Жуковского, 29; Лазо, 15 и 18; Астраханская, 4-а и 15-б.

Согласно плану, подписанному в комитете ЖКХ, общая стоимость работ на 2017 год составляет свыше 12 млн рублей.

Напомним, по словам специалистов, установка площадок на всех заявленных участках в рамках наказов избирателей будет завершена к концу сентября этого года.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 августа 2017  13:36
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Самарцам обещают последнюю теплую неделю
Лето в этом году оказалось рекордно коротким. Социум
58
22 августа 2017  13:30
Самарцев приглашают на
Самарцев приглашают на "Гонку героев"
Самарцев приглашают на "Гонку героев" Забег будет проходить в двух форматах: командном и чемпионатном. Социум
53
22 августа 2017  13:12
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Мероприятие состоится на территории военного полигона «Рощинский» . Социум
63
Весь список

Здравоохранение
22 августа 2017  12:54
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику
Каждый медавтомобиль обойдется бюджету в сумму от 5 до 9 миллионов рублей. Здравоохранение
99
21 августа 2017  16:18
Тольяттинскую городскую клиническую имени Баныкина возглавил Виталий Сибряев
Виталий Сибряев ранее работал в Тольяттинской городской клинической больнице № 1 в должности заместителя главного врача учреждения по медицинской части.  Здравоохранение
162
21 августа 2017  14:57
В течение двух недель специалисты по предварительной записи осмотрят пациентов по направлениям районных поликлиник.
С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи
В течение двух недель специалисты по предварительной записи осмотрят пациентов по направлениям районных поликлиник.  Здравоохранение
215
Весь список
Новости медицины
21 августа 2017  21:42
Бактериологический посев
 Бактериологический посев (он же  бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
65
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
289
14 июля 2017  10:28
Energy Slim - рецепт идеального тела
 Что такое  energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты.  Новости медицины
343
Весь список
Туризм
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
355
31 июля 2017  09:46
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
 Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
293
25 июля 2017  17:42
Чем привлекает туристов Ленинградская область
Чем привлекает туристов Ленинградская область
 Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
159
Весь список
Образование
21 августа 2017  23:25
Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы.
Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными
Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы.  Образование
1643
21 августа 2017  12:30
В Новокуйбышевске состоится форум «Молодой учитель – успешный учитель!»
В Новокуйбышевске состоится форум «Молодой учитель – успешный учитель!»
Итогом форума будет принятие резолюции и плана работы Ассоциации молодых педагогов. Образование
170
21 августа 2017  12:10
В Самарской области состоится закрытие форума «Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД»
В Самарской области состоится закрытие форума «Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД»
Ребята подбирали ключ к 8-ми бизнес-кейсам реальных компаний Самарского региона. Образование
224
Весь список

Культура
21 августа 2017  11:25
В Самаре откроется выставка-гербарий
В Самаре откроется выставка-гербарий
Она разместится в галерее «Новое пространство». Культура
565
19 августа 2017  11:36
В Самарском литературном музее состоится
В Самарском литературном музее состоится "Яблочный день"
Мероприятие пройдет 3 сентября. Культура
295
19 августа 2017  09:29
В самарском Музее Модерна состоится
В самарском Музее Модерна состоится "Ночь экспрессии"
Гостей приглашают посмотреть на экспрессионизм в интерьерах модерна. Культура
281
Весь список
Мода
17 августа 2017  16:54
Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
 Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
121
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
140
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
212
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
406
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7197
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1416
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5531
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1841
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2921
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
578
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2248
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2039
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1677
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1847
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5737
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»
Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности
С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи
Весь список
Популярное
за сегодня

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1527

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

695

Сбербанк открыл в Самаре два офиса новых форматов

547
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2376

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2201

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2056
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда