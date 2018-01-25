В Сызрани сотрудники ДПС ночью помогли водителю и его беременной супруге, которые оказались в сложной дорожной ситуации

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Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили автомобиль Форд Фокус, в котором находился молодой мужчина и его супруга, которая была беременна. Водитель пояснил полицейским, что он с супругой ехал из ХМАО в Волгоград, но в пути автомобиль сломался. Попытки устранить возникшее повреждение оказались безуспешными. Молодой человек пытался просить помощи у проезжающих мимо водителей, но в ночное время никто из водителей остановиться не рискнул.Удостоверившись, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, сотрудники полиции пересадили девушку в свой патрульный автомобиль.Госавтоинспекторы с помощью буксировочного троса отбуксировали неисправный автомобиль в ближайший населенный пункт. Молодая пара поблагодарила сотрудников полиции за оказанную своевременно помощь, и пожелали успехов на работе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области