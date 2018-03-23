В Сызрани случайный прохожий задержал в магазине вооруженного грабителя

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Женщина, работающая в магазине продавцом и ставшая жертвой нападения, пояснила полицейским, что в районе 20:00 в торговую точку зашел мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал у нее всю дневную выручку. Однако, продавец не растерялась и, не смотря на угрозу оружием, кинулась на нападавшего. Ей удалось стянуть верхнюю куртку так, что она закрыла полностью лицо злоумышленника, и тогда тот начал беспорядочно отстреливаться, а продавец - звать на помощь.Свидететь преступления рассказал полицейским, что проходил мимо магазина и, услышав крики о помощи, забежал в торговую точку, где, применяя боевые приемы, сумел сбить с ног нападавшего и удерживать его до приезда сотрудников правоохранительных органов.Полицейские установили личность задержанного: им оказался 50-летний ранее несудимый, безработный житель города Сызрани. Мужчина в содеянном сознался и пояснил правоохранителям, что к разбойному нападению готовился заранее. Поэтому до места совершения преступления доехал на автобусе, предусмотрительно одев две куртки, одну из которых он планировал сбросить в случае погони. В карман брюк подозреваемый положил два пистолета, один из которых являлся травматическим и у мужчины было разрешение на его ношение и хранение.По словам задержанного, на преступление его толкнули долги перед родственниками и банковскими организациями, которые у него возникли в течение трех лет. А так как он нигде не работал и зарабатывал на жизнь игрой на бирже, денег ему не хватало.В настоящее время злоумышленник задержан. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.Значительную роль в том, что противоправные деяния нарушителя не остались безнаказанными, сыграл случайный прохожий, который оказал помощь полицейским в задержании стрелявшего. Сотрудники органов внутренних дел очень благодарны ему за его бесстрашный и самоотверженный поступок. В ближайшее время он будет приглашен к начальнику МУ МВД России «Сызранское» для объявления благодарности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области