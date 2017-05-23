В Сызрани прошли соревнования юных пожарных

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Программа соревнований включала в себя проведение пожарно-спасательной эстафеты, которая состояла из 5-ти этапов: переноска пострадавшего на носилках, преодоление забора, работа с пожарными рукавами и разветвлением, развертывание рукавной линии от пожарного автомобиля и подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Хочется отметить, что в данных состязаниях участвовали как мальчики, так и девочки. По результатам соревнований первое место с результатом 1 минута 39 секунд заняла команда ГБОУ СОШ № 21, 2 место – команда ГБОУ СОШ № 33 (1 минута 44,07 секунды) и 3 место – команда ГБОУ СОШ № 17 (1 минута 44,38 секунд).Во время проведения соревнований на территории стадиона работала полевая кухня, и все участники имели возможность подкрепиться и восстановить силы, отведав вкусную гречневую кашу и сладкий чай.По завершении соревнований победитель и призеры были награждены кубком, дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба облМЧС.