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В Сызрани прошли соревнования юных пожарных

23 мая 2017 15:25
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В соревнованиях приняло участие 270 юных спортсменов из 38 школ.
22 мая на стадионе школы № 33 в Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных школ Сызраиь, Октябрьска и муниципальных районов Сызранский, Шигонский. В соревнованиях приняло участие 270 юных спортсменов из 38 школ. 

Программа соревнований включала в себя проведение пожарно-спасательной эстафеты, которая состояла из 5-ти этапов: переноска пострадавшего на носилках, преодоление забора, работа с пожарными рукавами и разветвлением, развертывание рукавной линии от пожарного автомобиля и подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Хочется отметить, что в данных состязаниях участвовали как мальчики, так и девочки. По результатам соревнований первое место с результатом 1 минута 39 секунд заняла команда ГБОУ СОШ № 21, 2 место – команда ГБОУ СОШ № 33 (1 минута 44,07 секунды) и 3 место – команда ГБОУ СОШ № 17 (1 минута 44,38 секунд).

Во время проведения соревнований на территории стадиона работала полевая кухня, и все участники имели возможность подкрепиться и восстановить силы, отведав вкусную гречневую кашу и сладкий чай.

По завершении соревнований победитель и призеры были награждены кубком, дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба облМЧС.

 
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Комментарии



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