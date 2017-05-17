В Сызрани прошел рейд по неплательщикам алиментов

109

В рамках акции «Подари ребенку лето!» судебные приставы г. Сызрани посетили должников по алиментам.В рамках акции посещено 32 адреса проживания должников, вручено 11 предупреждений об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и уголовной ответственности по ст.157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), вынесено 7 постановлений об обращении взысканий на заработную плату должников, 3 должника объявлены в розыск, а имущество еще 3-х описано и арестовано в счет погашения задолженности.В рамках акции «Подари ребенку лето!» судебными приставами-исполнителями г. Сызрани проведены проверки бухгалтерий предприятий города и района на предмет своевременности и полноты производимых удержаний из заработной платы должников по алиментным обязательствам.