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Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани прошел пятый Форум «Мы вместе! Мы за Россию!»

28 ноября 2017 18:38
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Форумы проходят по всей Самарской области в честь грядущего в 2018 году 100-летия ВЛКСМ.
На Форум, прошедший 27 ноября, собрались представители общественных организаций Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов, студенты и активные жители Самарской области.

Форумы проходят по всей Самарской области в честь грядущего в 2018 году 100-летия ВЛКСМ.

Заместитель министра промышленности и технологий самарской области Олег Волков передал гостям приветственный адрес врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова:

«От всей души приветствую участников зонального форума «МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ЗА РОССИЮ!»

В октябре следующего года мы будем праздновать знаковый юбилей – 100-летие со дня создания ВЛКСМ. Комсомол был самой массовой молодежной организацией, имевшей колоссальное влияние во всех сферах жизни.

Сегодня мы с огромным уважением вспоминаем тружеников комсомольских строек, много сделавших для развития страны и своего родного края. Мы сердечно благодарим ветеранов ВЛКСМ, участников Общероссийской общественной организации «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА – МОЁ ОТЕЧЕСТВО» за сохранение лучших комсомольских традиций, за передачу своего опыта молодому поколению.

Современная молодежь, равняясь на своих предшественников, также проявляет лучшие качества, которые всегда отличали комсомольцев.
Посланцы нашего региона достойно представляют Самарскую область на всероссийском уровне. Они внесли свой вклад в строительство спортивных объектов зимних Олимпийских игр и космодрома Восточный и сегодня успешно трудятся на объектах Чемпионата мира по футболу, Росатома, на возведении Керченского моста. Ярким событием всемирного масштаба стал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором делегация Самарской области приняла самое активное участие.

Крайне важно, чтобы и наш форум стал отправной точкой эстафеты славных дел, которые послужат дальнейшему развитию Самарской области и всей страны.

Желаю участникам форума счастья, здоровья, благополучия, комсомольского задора и новых свершений!»

Зональный Форум в Сызрани стал пятым по счёту. Ранее мероприятия прошли в Тольятти, Новокуйбышевске, Клявлинском и Красноярском районах. Как отметил руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Воспитанники Комсомола - Моё Отечество» Борис Ардалин, сегодня стоит задача передать молодому поколению ценности и традиции помольцев.

«На наших Форумах присутствуют и ветераны комсомольского движения, и молодые люди – студенты. На каждом Форуме мы слышим десятки трогательных и поучительных историй из жизни – для ветеранов это возможность поностальгировать, а для студентов шанс познакомиться поближе с движением. Главное, чтобы современная молодежь училась у нас, перенимала наш опыт, это своеобразная эстафета – ветераны передают молодым то, что уже наработали. Мы хотим, чтобы так же, как и ветераны комсомола, современные молодые люди были достойными гражданами нашей страны»

Следующий форум «Мы вместе! Мы за Россию!» состоится в Отрадном 30 ноября, в четверг, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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28 ноября 2017  18:38
Форумы проходят по всей Самарской области в честь грядущего в 2018 году 100-летия ВЛКСМ.
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