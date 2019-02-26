В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»

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На протяжении трех дней участники примут участие в соревнованиях и пройдут основы военной подготовки. Военно-спортивный лагерь будет проводиться по двум блокам. Первый день будет посвящен военной и физической подготовке. Молодые люди смогут попробовать свои силы в лыжных гонках, скоростном скалолазании, челночном беге, спортивной викторине, стрельбе из пневматического оружия (винтовка и пистолет), метании ножей.Вечером для ребят проведут урок мужества. На нем расскажут о героической победе 6-ой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) над чеченскими боевиками.Во второй день будет проводиться большая сюжетно-тактическая игра на местности «Зимний рейд». Там участники будут выполнять тактические и стратегические задания. Легенда и сюжет игры, задания этапов станут известны участникам только в день проведения игры, чтобы они смогли проявить свою подготовку и показали умение ориентироваться в сложных и стрессовых ситуациях.Победители VIII Областного военно-спортивного лагеря «Зимний рейд» будут названы 3 марта на церемонии закрытия, передает пресс-служба Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.Фото: syzran-small.ru