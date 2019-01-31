В Сызрани пройдет культурно-просветительская программа «Солнце по имени Моцарт»

124

Музыка великого композитора прозвучит в исполнении артистов Центра музыкального искусства и культуры Сызрани и Самарской государственной филармонии.В исполнении лауреата международных конкурсов, участника национального реестра «Музыкальные таланты России» Елены Алексейчук и муниципального камерного оркестра «VIVA CLASSICA» (руководитель Татьяна Лисичкина), под управлением дирижера Академическогосимфонического оркестра Самарской государственной филармонии, заслуженного артиста РФ Георгия Клементьева в программе концерта прозвучат инструментальные сочинения Вольфганга Амадея Моцарта: Концерт для фортепиано с оркестром №12 A-dur, Дивертисмент D-dur,Дивертисмент F-dur, «Маленькая ночная серенада».Вниманию зрителей также будут представлены фрагменты из «Реквиема» – последнего, незавершенного произведения великого композитора, над которым он работал перед самой смертью. Вокальная партия будет исполнена муниципальным академическим хором «Многолетие» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Сергей Лопушенко).Ведущая концерта - лектор-музыковед Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.