В Сызрани проходят областные соревнования Чемпионата Главного управления по пожарно-прикладному спорту

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Чемпионат проводится в целях развития пожарно-прикладного спорта в Самарской области, популяризации профессии пожарного и спасателя, достижения высокого уровня спортивного мастерства, занимающихся пожарно-прикладным спортом, выявления перспективных спортсменов для комплектования сборной команды Самарской области по пожарно-прикладному спорту, повышения роли пожарно-прикладного спорта в профессиональной деятельности сотрудников федеральной противопожарной службы.С приветственным словом к спортсменам-участникам чемпионата обратился начальник Главного управления, пожелав всем участникам соревнований ярких побед в честной спортивной борьбе.«В Сызрани уже стало доброй традицией проводить соревнования Главного управления по пожарно-прикладному спорту. Пожарно-прикладной спорт - это очень красивый и зрелищный вид спорта. Это спорт сильных, мужественных людей, спорт, который показывает наше мастерство пожарных, спасателей, их умение грамотно реагировать в сложной ситуации. Желаю участникам соревнований честной борьбы, интересного общения, так как такие события запоминаются навсегда», - обратился к участникам и присутствующим Олег Васильевич.По традиции и в знак особого уважения, как символ богатства и процветания, участников и почетных гостей соревнований встретили с хлебом и солью, сувенирными наборами в знак памяти о соревнованиях, а также подарили прекрасный концертный номер в исполнении творческого коллектива федерации аэробики г. Сызрань.Сегодня, в соревнованиях принимают участие 8 сборных команд территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области, состоящих из 2-х групп. В 1 группу входят юноши и девушки младших, средних и старших возрастных групп, а так же взрослые участники – мужчины и женщины, во 2 группу входят взрослые участники - мужчины.Проводились 2 вида соревнований: 100 - метровая полоса с препятствиями и боевое развертывание, передает пресс-служба облМЧС.