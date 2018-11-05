В Сызрани при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ГИБДД Самарской области Владимир Горшков
5 ноября 2018 15:35
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В органах внутренних дел Владимир Валерьевич служил с марта 2016 года. В должности инспектора ДПС МУ МВД России «Сызранское» - с июля 2017 года. До последних дней Владимир Горшков оставался отзывчивым и жизнерадостным человеком, готовым всегда прийти на помощь. У полицейского осталась жена.
Главное управление МВД России по Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни офицера полиции.
Память о Владимире Горшкове навсегда сохранится в наших сердцах. О дате и времени прощания с телом погибшего будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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