В Сызрани планируется построить новую школу на 1500 мест
18 августа 2018 21:14
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По данным министерства здравоохранения области обеспеченность врачами больниц Сызрани составляет 38%, чтобы снять остроту вопроса не хватает порядка 300 специалистов. При этом отмечается отток молодежи из города в села. Дмитрий Азаров отметил, что необходимо активнее привлекать молодых людей к участию в федеральных и региональных программах.
Глава региона поручил министерству здравоохранения и министерству строительства до 1 октября продумать вопрос о предоставлении жилья молодым специалистам в городах: "Возможно, выгоднее покупать жилье, чем строить. Сначала сдавать его внаем, а если человек остается работать в Сызрани, через какое-то время передавать в собственность".
Деньги на эти цели в областном бюджете планируют начать выделять уже в следующем году.
С учетом того, что уже в 2019 г. по поручению президента РФ в Сызрани начнется строительство новой поликлиники, с этим вопросом к нему обращался Дмитрий Азаров, решение о поддержке молодых врачей становится здесь еще более актуальным.
Новая детская поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену, ее строительство планируется закончить в 2020 году, финансирование составит 262 млн рублей.
Также на совещании обсуждался вопрос оснащения больниц высокотехнологичным дорогостоящим оборудованием. Глава региона отметил, что там, где это возможно, вопрос необходимо решать совместно с соседними регионами. Например, есть договоренность Оренбургской областью: "Часть оборудования закупим мы, часть соседний регион. Важно составить маршрутизацию".
Отдельный блок вопросов касался развития в Сызрани сферы образования.
Сегодня город на 100% обеспечен местами в детсадах. Правда, в центре уже скоро потребуются дополнительные места. Один из вариантов решения проблемы — открытие групп в жилых домах.
Глава региона предложил городским властям внимательнее рассмотреть условия лицензирования: "Это должно быть доступно!"
Также в Сызрани, с учетом планируемого роста рождаемости, необходимо построить школу на 1500 мест. Она поможет не только решить вопросы доступности образования, но и перейти на обучение в одну смену всем школьникам города, сегодня во вторую смену учится более 12% детей. Николай Лядин пояснил, что место для школы уже подобрано, заканчиваются проектные работы — идет привязка объекта к местным условиям.
В качестве основы был выбран проект школы в Южном Городе.️
Особое внимание на совещании было уделено учреждениям среднего профессионального образования. Рабочим профессиям в Сызрани обучается более 5 тыс. человек. Однако представители бизнеса и предприятий отметили низкий уровень подготовки специалистов. Причина в первую очередь в устаревшей материально-технической базе.
Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий, подчеркнул: "В ваших интересах помочь учреждениям СПО в предоставлении собственной производственной базы, чтобы они не тратили средства на оборудование. Кроме того, специалист при трудоустройстве уже будет знаком с оборудованием".
Также глава региона указал на необходимость актуализировать список специальностей, определить, сколько рабочих рук не хватает производственникам и по каким профессиям.
По данным областного министерства транспорта, в Сызрани отремонтировано 52% всех дорог. По мнению минтранса, в городе необходимо увеличивать количество дорог с асфальто-бетонным покрытием, отремонтировать подъезды к городу, установить освещение на ряде участков магистралей. Эти вопросы во многом могут быть решены благодаря включению объектов в национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Глава региона нацелил муниципальные власти активнее включаться в заявочную кампанию нацпроекта.
Также на совещании поступило предложение от предпринимателей Сызрани, касающееся ограничений движения автотранспорта во время ремонта плотины ГЭС. Они сильно затрудняют логистику для предприятий Сызрани, поставляющих комплектующие заказчикам из Самары и Тольятти. Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта совместно с ГИБДД подготовить варианты решения проблемы для региональных предприятий, передает Волга Ньюс.
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Она поможет не только решить вопросы доступности образования, но и перейти на обучение в одну смену всем школьникам города. Социум
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