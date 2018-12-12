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Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани объявлен карантин по бешенству

12 декабря 2018 19:04
157
После нападения собаки на маленького мальчика.
С сегодняшнего дня на территории всей Сызрани установлен карантин по бешенству.

Основанием послужило обнаружение зараженного смертельным вирусом животного - оказалось, что укусившая на улице Лазо 25 ноября малолетнего ребенка собака была заражена бешенством.

Карантин введен постановлением губернатора Самарской области от 11.12.2018 №231 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в границах города Сызрань городского округа Сызрань Самарской области».

Во время карантина на указанных территориях нельзя продавать животных, вывозить их за пределы населенного пункта, проводить выставки кошек и собак, передает syzran-small.ru.


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Комментарии



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