В Сызрани на площади у кремля проходит гастрономический фестиваль «Рыба-раки»

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Гостей фестиваля с центральной сцены приветствуют первые лица города.Сызранцы и гости фестиваля смогут отведать вкусную уху, которой будут угощать в 15 часов на площадке «Рыбный котелок».На площадке «Счастливый билет» любой желающий может оставить свой телефона, а в 16 часов среди участников проведут лотерею и разыграют призы.Гастрономический фестиваль «Рыба-раки» продлится до 18 часов.В этом году на праздник в Сызрань приехал туристический АРТ-поезд Международного фестиваля творчества. С ним в город прибыли 400 человек.