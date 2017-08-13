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В Сызрани ищут трёх девочек для съёмки в художественном фильме

13 августа 2017 11:34
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В Сызрани ищут трёх девочек для съёмки в художественном фильме
Они должны быть улыбчивыми.

Организаторы съёмок художественного фильма о жизни многодетной семьи в Сызрани объявили набор желающих сыграть роли трёх девочек.

Как пишет КТВ-ЛУЧ со ссылкой на слова руководителя кинопроекта Дениса Гараева, возраст двух героинь должен быть от 12 до 15 лет, возраст третьей девочки 8-9 лет.

– Нам осталось отснять семь сцен о 1990-х годах, сделать озвучку и общий монтаж. У кого есть желание поучаствовать в кинопробах, пусть пишут мне ВКонтакте или звонят по тел. 8-927-029-94-40, – рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ Денис Гараев.

По его словам, девушки должны быть улыбчивыми. Им не придётся запоминать больших текстов, поскольку сцены будут небольшие.

Фильм «Солнечные зайчики» снимается командой энтузиастов, которые трудятся на безвозмездной основе. Ожидается, что фильм будет показан в Домах культуры, школах и общественных учреждениях Сызрани.
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Комментарии



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