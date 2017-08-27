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Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани горожане и гости города запустили в ночное небо светящиеся шары

27 августа 2017 18:29
147
Десятки мерцающих огоньков поднялись в ночное небо над Сызранью, унося сокровенные желания тех, кто их отпустил.
У Сызранского кремля прошёл второй в этом сезоне массовый запуск светящихся шаров, сообщает маленькая Сызрань.

 Организаторы акции с 18:00 проводили развлекательную программу, но основная масса зрителей - около 500 горожан и гостей города собралась к 21 часу. 

Около 21:30, после обратного отсчета, произошла кульминация акции - десятки мерцающих огоньков поднялись в ночное небо над Сызранью, унося сокровенные желания тех, кто их отпустил.
 
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Комментарии



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