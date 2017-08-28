В Сызрани для подопечных центра «Островок» прошел "День дружбы народов"

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Начался «День дружбы народов» с небольшой викторины, в которой воспитанники «Островка» отвечали на вопросы о том, какие национальности проживают на территории нашей Родины, что разного между ними и что нас всех объединяет. Ребята с радостью встретили частого гостя всех праздничных и профилактических мероприятий, проводимых в центре - члена Общественного совета Александра Глебова. Общественник приехал со сладкими подарками для ребят. В своем выступлении перед воспитанниками центра он отметил необходимость проведения таких мероприятий и пообещал, что и в дальнейшем члены Общественный совета вместе с сотрудниками полиции и представителями других конфессий будут знакомить ребят с культурой и традициями народов, проживающих в Сызрани.Никого не оставил равнодушным небольшой концерт, организованный представителями национально-культурной автономии татар города Сызрань. Дети с удовольствием посмотрели фильм об истории и культуре татар. Им было интересно послушать стихотворения на татарском и русском языке, и особенно, стихотворения о дружбе национальных поэтов. Ярким моментом концерта стали татарские танцы в исполнение юных солисток Народного хореографического ансамбля «Рапсодия». Их выступление сопровождалось бурными аплодисментами.Стенд с национальной литературой также привлек внимание детей. Вместе с сотрудниками полиции воспитанники СРЦ «Островок» с неподдельным интересом сравнивали буквы татарского и русского алфавита, пытались заучить фразы на татарском языке наизусть. И в завершении для ребят было организовано чаепитие с традиционным татарским блюдом «Чак-чак». В такой непринужденной обстановке дети смогли познакомиться с традициями и культурой татар. На «Дне дружбы народов» было не только весело и познавательно, но еще и душевно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области