В Сызрани для бездомных собак будут искать новых хозяев

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Администрация Сызрани объявила тендер по выбору организации, которая возьмет на себя эту работу. Команды специалистов по отлову собак будут работать на улицах города до конца 2018 года.Согласно требованиям администрации, пойманных животных будут помещать в карантин, где их осмотрит ветеринар и где им сделают прививку против бешенства. После 10 дней в карантине собак перевезут в приют, там их стерилизуют и окажут послеоперационный уход, будут кормить и выгуливать.В течение трех дней после помещения в приют исполнитель обязан будет размещать в интернете объявления о бездомных собаках для того, чтобы найти им новых хозяев, а также сообщать о них в полицию для розыска собственника.Заявки от специализированных организаций принимаются до 26 октября, а итоги тендера планируют подвести 29 октября.