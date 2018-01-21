В Сызрани, во дворе многоэтажки, таинственный скульптор создает добрые снежные фигуры
21 января 2018 13:31
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По словам местного жителя, кто делает фигуры он не знает, "но всем нравится, все фотографируются, дети радостно бегают. Да и у всех настроение поднимается". Он рассказал, что, во время потепления, фигуры немного подтаяли, но при новых январских заморозках были все снова восстановлены.
Мастер на лице каждой скульптуры изображает добрую улыбку, радуя соседей.
Фото: КТВ-Луч
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