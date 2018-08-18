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В Сызрани, спустя 1,5 часа после встречи Дмитрия Азарова с руководством конного клуба "Виола", был решен вопрос, длившийся год

18 августа 2018 15:07
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Работа конного клуба
Работа конного клуба "Виола" более года приостановлена из-за длительного конфликта с ветеринарной службой.

Дмитрий Азаров вызвал руководителя профильного департамента и поручил в кратчайший срок представить пути выхода из ситуации. 

Спустя 1,5 часа после встречи главы региона и руководства конного клуба "Виола" решен вопрос, длившийся год.

По словам представителя департамента ветеринарии, уже на следующей неделе карантин будет снят и проект сможет работать в нормальном режиме, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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