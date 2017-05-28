В Сызрани открыли мемориальную доску в память о сызранских пожарных, погибших при исполнении служебного долга
28 мая 2017 17:15
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На памятной доске, установленной на фасаде здания 85 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области, увековечены имена начальника 26 пожарной части майора внутренней службы Михаила Васильевича Луценко и командира отделения 26 пожарной части старшины внутренней службы Сергея Александровича Вотрина, погибших 28 мая 1992 года при ликвидации пожара на мазутовых ямах Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Михаил Луценко и Сергей Вотрин Указом Президента России за героизм, мужество и стойкость, проявленные при тушении пожара, посмертно были награждены орденами «За личное мужество».
На торжественной церемонии открытия мемориальной доски выступил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко: «…Наши коллеги шагнули в вечность… Мемориальная доска Михаилу Васильевичу Луценко и Сергею Александровичу Вотрину всегда будет напоминать об их подвиге. Это, как говорится, нужно не мертвым, это надо живым - нам с вами, чтобы всегда помнить об этих замечательных людях, профессионалах своего дела. Я хочу поблагодарить депутата Самарской Губернской Думы Владимира Федоровича Симонова и ветерана пожарной охраны города Сызрань полковника внутренней службы (в отставке) Виктора Анатольевича Матиевского за то, что они приняли такое решение и воплотили его в жизнь, внесли существенный вклад в благое дело по открытию этой мемориальной плиты».
На торжественном митинге также выступили: председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Николай Солдатов, Председатель Думы городского округа Сызрань Сергей Ананьев, епископ Сызранский и Жигулевский Фома, депутат Самарской Губернской Думы Владимир Симонов, ветеран пожарной охраны города Сызрань полковник внутренней службы (в отставке) Виктор Матиевский.
По завершении митинга начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко и мать погибшего героя Сергея Вотрина - Вотрина Валентина Николаевна - открыли мемориальную доску, к которой возложили цветы присутствующие на торжественном мероприятии родственники погибших пожарных, почетные гости, ветераны и личный состав 85 пожарно-спасательной части и 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области,сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото 63.mchs.gov.ru
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