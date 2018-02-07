В Ступино москвич убил сотрудника автомойки за медленное обслуживание

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Автомобилист заехал на мойку в городском округе Ступино. У него возникла перепалка с работниками, и он «в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации». Пострадавший потерял сознание, он был госпитализирован и умер в больнице.Сотрудники полиции изучили записи камер наблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что 24-летний москвич ранее был неоднократно судим за кражу.Возбуждено дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание может составить восемь лет лишения свободы.Агентство «РИА Новости» уточняет, что причиной ссоры между подозреваемым и потерпевшим стало медленное обслуживание: автомобилист заехал на мойку примерно в 3:30, и работники в это время спали.