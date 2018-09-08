В Струковском саду открылся традиционный фестиваль рок-музыки «Распусти свои клеши»

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В этом году культовый фестиваль Самары после долгого перерыва вернулся на прежнее место –обновленную летнюю эстраду Струковского сада.На юбилейном фестивале выступают 18 музыкальных команд. В основном программа фестиваля по традиции состоит из номеров самарских рок-коллективов: Willy Wonka, Ma Band, The Foxes, «Постскриптум», «Бюро», «А4», «Гаврош», The City и других. Сюрпризом для зрителей стало выступление гостей – московской группы Keep Silence Band и оренбуржцев «Урал Миссисипи Блюз».Фестиваль «Распусти свои клеши» ежегодно собирает множество любителей настоящей рок-музыки, особенно много здесь поклонников русского рока. Отличительной чертой фестиваля является также то, что его сцена объединяет и маститых музыкантов, и начинающих исполнителей.Так, в этом году такие мастодонты самарской рок сцены, как группы «Гаврош» и «Спринт», запросто делят площадку с молодой девичьей командой theFoxes, передает пресс-служба облправительства.